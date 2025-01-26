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        Haberler Spor Futbol Inter deplasmanda Lecce'yi devirdi! - Futbol Haberleri

        Inter deplasmanda Lecce'yi devirdi!

        İtalya Serie A'nın 22. haftasında Inter, deplasmanda Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 22:18 Güncelleme: 26.01.2025 - 22:18
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        İtalya Serie A'nın 22. haftasında Inter, deplasmanda Lecce ile karşılaştı. Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare'de oynanan mücadeleyi Inter, 4-0 kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Davide Frattesi, 39. dakikada Lautaro Martinez, 57. dakikada Denzel Dumfries ve 61. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 16 maça yükselten Inter, maç eksiğiyle 50 puana ulaştı ve 53 puanlı lider Napoli'nin 3 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı.

        20 puanda kalan Lecce ise, 17. sırada konumlandı.

        Öte yandan Inter'de sakatlığı devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

        Serie A'da bir sonraki hafta Inter, Milan'a konuk olacak. Lecce ise deplasmanda Parma ile karşılaşacak.

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