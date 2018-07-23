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Daha iyi bildirim yönetimi

Artık aynı uygulamalardan gelen bildirimler uzun bir kuyruk oluşturmayacak. Artık tek bir tane olarka görünecekler ve ancak siz tıklarsanız hepsi açılacak.

Bir diğer yeni özellik ise sola kaydırırsanız bazı bildirim seçenekleri karşınızı çıkacak. Böylece ayarlar menüsü kurcalamadan hızlı bazı değişiklikler yapabileceksiniz.