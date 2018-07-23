Şu anda beta sürümü test edilen iOS 12 bu yılın sonlarında iPhone ve iPad’lere çıkmış olacak. Peki cihamıza ne gibi özellikler katacak ve ne değiştirecek? İşte iOS 12’nin getireceği 14 özellik...
QR Kodlarını taramak zamanını almayacak
Apple QR kodu tarama özelliğini geçtiğimiz sene iOS 11’e getirdi. iOS 12 ile birlikte yeni bir kısayol ekleniyor ve bu kısayol dirak kamerayı açarak kodu taramanızı sağlıyor.
Kısayolu ekrana eklemek için Ayarlar’dan Control Center’a gidin. Customize Controls seçenğini seçerek ‘Scan QR Code’u ekleyin.
Memojiler hayatımıza giriyor
iPhone X ile birlikte Apple, dünyaya Animoji’yi tanıttı. Cihazın ön kamerasının da sayesinde kendi suretimizde avatarlar iyice hayatımıza girmişken iOS 12 ile birlikte Memoji özelliği eklendi. Artık tıpatıp kendimize benzeyen avatarlar ve emojiler yaratabiliyoruz.
The Messages kamerası daha eğlenceli oluyor
Messages uygulamasında kamerayı kullandığınızda sol tarafta yeni ikon göreceksiniz. Efekt sayfasını açan bu ikonla birlikte kendi Memojinizi ekleyebilir, bir şeyler çizebilir ya da görüntü üzerine yazı yazabilirsiniz.
Grup FaceTime aramaları
FaceTime, iOS 12 ile birlikte büyük bir güncelleme aldı. Kullanıcılar artık 32 kişiye varan grup konuşmalarına katılabilecekler. Ayrıca FaceTime aramalarına efekt ekleyebilirsiniz.
Otomatik OS güncellemeleri
Kullanıcıların cihazlarını güncel tutabilmek için İOS 12 ile birlikte otomatik güncelleme özelliği geliyor. Bu özelliği açabilmek için Ayarlar’dan Software Updates’e gidin ve Otomatik Güncellemeler’i açın.
Seçenek aktif olduğunda OS güncellemeleri Wi-Fi bağlı olduğunuz takdirde başlayacak.
Yatma Zamanı
Yeni Bedtime modu ile birlikte bildirimler bir daha sizi rahatsız etmeyecek. Bu özelliği aktif edebilmek için Ayarlar’dan Do Not Disturb, ardından Bedtime’a tıklayın. Böylece saati dahi kontrol etmek adına telefonunuza baktığınızda dikkatiniz dağılmayacak.
Geçici bildirim kapatma
Apple’ın ‘Do Not Disturb’ özelliğine getirdiği tek yenilik Bedtime değil. Kontrol merkezinde bu ikona uzunca basarsanız bazı yeni özelliklerle karşılacaksınız. Bildirimleri 1 saatliğine, bu akşama kadar ya da bu mekandan ayrılana kadar kapatmak size kalmış.
Daha iyi bildirim yönetimi
Artık aynı uygulamalardan gelen bildirimler uzun bir kuyruk oluşturmayacak. Artık tek bir tane olarka görünecekler ve ancak siz tıklarsanız hepsi açılacak.
Bir diğer yeni özellik ise sola kaydırırsanız bazı bildirim seçenekleri karşınızı çıkacak. Böylece ayarlar menüsü kurcalamadan hızlı bazı değişiklikler yapabileceksiniz.
Bildirimleri kişiselleştirme
Bazı spesifik uygulamalardan ekrana bildirim düştüğü zaman cihazınızın ışığını açmasını engelleyebilirsiniz ya da ses çıkmamamasını sağlayabilirsiniz. Hala memnun değilsiniz uygulamadan bildirim gelmesini hepten engelyebilirsiniz.
Screen Time
Apple, kullanıcılarının telefon ve tabletinde ne kadar ve nasıl zaman geçirdiğini anlamasını sağlamak için Screen Time’i ekledi. Ayarlar menüsünden açabileceğiniz Screen Time sayesinde dakikası dakikasına ne yaptığınızı bilebileceksiniz.
Uygulamalara sınır getirme
Screen Time ile birlikte sadece uygulamaları ne kadar kullandığınızla kalmayacak ayrıca uygulamalara belli bir kullanım sınırı da getirebilceksiniz. Örneğin çocuğunuz çok miktarda zamanını harcıyorsa o uygulamaya zaman sınırı getirin.
Downtime
Screen Time’in sunduğu bir başka faydalı özellik, belirli uygulamaları kendi ayarladığınız belli bir saatten sonra kilidini açması. Böylece kendinizi daha rahat frenleyebileceksiniz.
Batarya araçları
Artık ayarlar kısmındaki batarya bölümü neyin gücünüzü daha çok tükettiği hakkında daha fazla detaya sahip olacak.
Siri önerileri ve kısayolları
Siri, iOS 12 ile birlikte büyük değişim geçiriyor. Eklenen Kısayol özelliği ile birlikte mesaj göndermekten müzik dinlemeye kadar pek çok komutu kişiselyardımcınıza ekleyebileceksiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.