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HaberlerTeknoloji

iPhone 11 için nefesler tutuldu! Apple'da iPhone 11 ve pro modelinin yanında iPhone 11 Pro Max da var

iPhone 11 bu akşam Apple tarafından tüm dünyaya tanıtılacak. Ancak lansman gecesinde gözler iPhone pro 11 ve iPhone 11 Pro Max modellerinde de olacak. Peki Apple iPhone 11 tanıtımı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

iPhone 11

iPhone 11 için beklenen gün geldi çattı. Apple büyük bir merakla beklenen ve akıllı telefon piyasasındaki rekabeti daha da kızıştıracağı öngörülen iPhone 11 modellerini bu akşam dünyaya tanıtacak. iPhone 11, iPhone pro 11 ve iPhone 11 pro max modellerinde, en yakın rakiplerinin avantaj sağladığı birden fazla kamera özelliğini taşıması bekleniyor. Cihazlarla ilgili ikinci büyük beklenti ise kablosuz şarj ve kablosuz 'ters şarj' özellikleri. Ancak bu beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bu akşamki lansmanda belli olacak. İşte iPhone 11'e dair detaylar...

iPHONE 11 LANSMANI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Apple firması, bu sefer yapacağı tanıtımda bir değişikliğe gitti. iPhone 11 modellerinin tanıtımı, ilk defa olarak Youtube üzerinden gerçekleştirilecek. Apple iPhone 11 tanıtımı, 10 Eylül Salı günü yani bugün TSİ 20:00'de başlayacak. iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte ayrıca 5. nesil Apple Watch'da kullanıcılara sunulacak. Apple'ın saat 20.00'de başlatacağı iPhone 11 lasnman etkinliğinin canlı yayınını aşağıda takip edebilirsiniz.

 

iPHONE 11 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 11 modellerinin satışa çıkacağı tarih bu akşamki lansman gecesinde belli olacak. Ancak diğer iPhone modellerine bakacak olursa, yeni iPhone'ların Türkiye'de satışa sunulmasının Ekim - Kasım aylarını bulması beklenebilir.

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