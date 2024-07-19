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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu

        Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:05
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        İrfan Can Kahveci'nin mutlu günü!
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        Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşıyor.

        Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli yıldızın ikinci kez baba olduğunu açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Kahveci ikinci kez baba oldu. Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde hayata merhaba diyen Minik Ata'ya sarı lacivert dünyamıza hoş geldin diyor, Gözde ve İrfan Can Kahveci çiftini tebrik ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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