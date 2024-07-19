Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba olmanın sevincini yaşıyor.

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli yıldızın ikinci kez baba olduğunu açıkladı.

Oyuncumuz İrfan Can Kahveci ikinci kez baba oldu.



Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde hayata merhaba diyen Minik Ata’ya sarı lacivert dünyamıza hoşgeldin diyor, Gözde ve İrfan Can Kahveci çiftini tebrik ediyoruz. 👶💛💙 pic.twitter.com/K2ocKAzogZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 19, 2024

Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Kahveci ikinci kez baba oldu. Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde hayata merhaba diyen Minik Ata'ya sarı lacivert dünyamıza hoş geldin diyor, Gözde ve İrfan Can Kahveci çiftini tebrik ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.