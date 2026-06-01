İş Bankası İşPOS’u tanıttı

Türkiye İş Bankası, Maximum İşyerim uygulamasını yenileyerek İşPOS adıyla kullanıma sundu. İşPOS, işletmelerin ödeme alma ve POS işlemlerini tek uygulama üzerinden yönetmesine olanak sağlıyor.

İşPOS ile işletmeler, cep telefonları üzerinden ödeme alabiliyor ve POS işlemlerini uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Uygulama, POS’um Cepte, Linkle Tahsilat ve TR Karekod ile Ödeme Alma gibi farklı ödeme yöntemlerini destekliyor. Mobil ödeme alma özelliklerinin yanı sıra uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin görüntülenmesine ve POS yönetiminin yapılmasına imkân tanıyor. Tüm işlemler uygulama üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

"TİCARİ HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sn. Sezgin Lüle, bankacılığı yalnızca finansal bir hizmet olarak değil, müşterilerin günlük yaşamını ve ticari faaliyetlerini kolaylaştıran bütüncül bir deneyim olarak ele aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve yenilikçi bakış açımızla, müşterilerimizin beklentilerine hızlı, pratik ve güvenilir çözümler sunmayı önceliklendiriyoruz. Bu anlayışla, işletmelerin dijitalleşme yolculuğunu sadeleştiren ve finansal işlemleri daha hızlı ve pratik yapabilmelerine olanak tanıyan bir uygulama olarak Maximum İşyerim uygulamasını bir adım öteye taşıyarak İşPOS’u hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşümü destekleyen, müşteri deneyimini sürekli iyileştiren uygulamalar geliştirmeye ve ticari hayatı kolaylaştıran çözümler üretmeye devam edeceğiz.”