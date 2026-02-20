İş gücü girdi endekslerinde yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 1,1 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 yükseldi.

İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 0,8 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 1,1 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 arttı.