        Tüm Haberler
        İş gücü girdi endekslerinde yükseliş

        İş gücü girdi endekslerinde yükseliş

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi

        Giriş: 20.02.2026 - 11:17 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:17
        İş gücü girdi endekslerinde yükseliş
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

        Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 1,1 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 yükseldi.

        İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise yüzde 0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 0,8 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 artış gösterdi.

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 1,1 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 2,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 arttı.

        Brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 36,5 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 31,3, inşaat sektöründe yüzde 41,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,3 artış kaydetti.

        Brüt ücret-maaş endeksi, çeyreklik bazda yüzde 7,1 yükseliş gösterdi.

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2025'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 34,2 artış sergiledi. Söz konusu endeks, çeyreklik bazda ise yüzde 5 artış kaydetti.

        Saatlik kazanç endeksi, son çeyrekte bir önceki geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 5,4 yükseldi.

        Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 30,3, çeyreklik bazda da yüzde 2,6 artış gösterdi.

        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew Mountbatten-Windsor  kamu görevini köt...
