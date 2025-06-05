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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren İşçi ücreti elden ödenebilir mi? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Üç işçi çalıştıran işveren ücreti elden ödeyemez

        İşçi ücretini banka aracılığıyla ödeme zorunluluğunda işçi sayısı 5'ten 3'e indirildi. Türkiye genelinde çalıştırdığı işçi sayısı 3 ve daha fazla olan işverenler her türlü ücret ödemesini banka aracılığıyla yapmak zorundalar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 05.06.2025 - 07:06 Güncelleme: 05.06.2025 - 07:06
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        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmelikte değişiklik yaptı. Geçmişte on ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler için geçerli olan işçi ücretlerini banka aracılığıyla ödeme zorunluluğu 2016 yılında 5 işçiye indirilmişti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile sınır 3 işçiye indirildi.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Buna göre, Türkiye genelinde 3 işçisi bulunan işverenlerin çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin vergi ve prim gibi kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını bankalar aracılığıyla ödemeleri zorunludur. Banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler iş yerlerinin bulunduğu yerde banka şubesi bulunmaması halinde PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapabilirler.

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        İşçi ücretlerinin banka aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü İş Kanunu’na tabi işçilerin yanı sıra Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’na tabi işçiler için de uygulanır.

        Yönetmelik değişikliği 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Üç işçi çalıştıran işverenler için ücreti bankadan ödeme zorunluluğu temmuz ayı ücretleri ile başlayacak.

        TEVSİK SINIRINA DİKKAT!

        Ücretlerin banka aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğünde söz konusu yönetmeliğin yanı sıra 459 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki tevsik sınırının da dikkate alınması gerekiyor. Uzun süre 7.000 TL olarak uygulanan tevsik sınırı, 30 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ ile 30 bin liraya çıkartıldı. Personel sayısına bakılmaksızın işçiye yapılan ücret, tazminat, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarının 30.000 TL'yi aşması halinde ödemenin banka aracılığıyla yapılması gerekir.

        Bu tebliğe göre, işverenin çalıştırdığı işçi sayısı 1 kişi bile olsa, aylık ücret ve ücret niteliğindeki net ödeme tutarının 30 bin lirayı aşması halinde ödemenin banka aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunludur.

        İŞÇİ BAŞINA HER AY 2.179 TL CEZA

        Çalışanların ücretlerini bankalar veya PTT aracılığıyla ödeme yükümlülüğüne uymayan işverenlere idari para cezası veriliyor. Ceza tutarı her yıl artıyor. İşçisinin ücretini banka aracılığıyla ödemediği tespit edilen işverenler 2025 yılı itibarıyla işçi başına her ay 2.179 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Dört işçisi olan bir işveren ocak ayından beri işçilerinin ücretini banka aracılığıyla ödememiş ise beş ay için işçi başına 10 bin 895 TL’den toplam 43.580 TL idari para cezası ödemek zorunda kalır.

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