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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: Saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: Saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maalesef saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık. Saha dışındaki görünmeyen elleri aşamadık. Hak edilen 99 gol, 99 puanı Fenerbahçe camiası hiçbir zaman unutmayacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 22:53 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:53
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        "Gizli güçleri aşamadık"
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 mağlup etmesine rağmen sezonu ikinci sırada tamamladı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Saha dışındaki gizli güçleri aşamadıklarını belirten Kartal, "İstanbulspor'u yenerek rakibimizin kaybetmesini bekleyip şampiyon olmayı hedefliyorduk. Sonuç istediğimiz gibi olmadı ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Maalesef saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık. Saha dışındaki görünmeyen elleri aşamadık. Hak edilen 99 gol, 99 puanı Fenerbahçe camiası hiçbir zaman unutmayacak. Bu akşam da bütün taraftarları gerçek şampiyonun kim olduğunu takdir ederek bizlere gösterdiler. Camiamızın kalplerinde gönüllerin şampiyonu olduğumuzu tüm kamuoyu gördü. Oyuncularıma vermiş olduğumuz mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        "HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞUN ELİMİZDEN NASIL ALINDIĞI GEÇEN HAFTA ORTAYA ÇIKTI"

        Şampiyonluk yarışını değerlendiren İsmail Kartal, "Neden şampiyon olamadığımız net şekilde geçen hafta tescillendi. Hak ettiğimiz şampiyonluğun elimizden nasıl alındığı geçen hafta da ortaya çıktı. Taraftarlarımız gönüllerin şampiyonu oyuncularımızı tebrik etti. Desteklerinden dolayı hepsine çok teşekkür ederim. Bizim şampiyonluğu kaybetmemizle ilgili nelerin olduğu çok ortada. Taraftarlar bugün bizi neden alkışladı ? Sivas'ta neden berabere kaldık, verilen penaltı. Dzeko'yu aldım bugün mesela 'sakatım, hastayım çıkartır mısın dedi' bunun için aldım. Benim yaptığım hatalarla şampiyonluğun gittiğini düşünmüyorum. Sonuca etki edecek hatalar yaptığımı düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.

        "FENERBAHÇE İÇİN HAYIRLISI NE İSE O OLUR"

        Sarı-lacivertli ekipte devam edip etmeyeceği hakkında konuşan Kartal, "Benim ve Fenerbahçe için hayırlısı ne ise o olur. Her geldiğimde iyi futbol oynattım, rekor puan aldım, istatistikleri paramparça ettik. Keşke şampiyon olabilseydik ama maalesef geçen sene Jesus'un da dediği gibi maalesef bazı şeyleri aşamıyoruz burada. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüm tabi. Kulüpte kalmayla gitmeyle ilgili kafamda bir matematik yok. Başkanımız ve yönetimimiz bunları değerlendirecektir. Şampiyon olamadığımız için taraftarlarımızdan çok özür diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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