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İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal imzayı atar atmaz soluğu Samandıra da aldı. Bürokratik işlerin bitmesini beklemeden tesislerin yolunu tutan Kartal, vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı

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İHA
  • İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

    Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdi. 3'üncü kez sarı-lacivertli ekibin başına getirilen Kartal ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.
  • İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

    Mekke'de hac ziyaretine giden İsmail Kartal, gece İstanbul'a geldi. Göreve gelir gelmez soluğu Samandıra'da alan Kartal, vakit kaybetmeden yeni sezon çalışmalarına başladı. 
  • İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

    Ekibi ile birlikte geceyi Samandıra'da geçiren İsmail Kartal, yeni takımın oluşması için oyuncu analizleri gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç'un da tam desteğini arkasına alan İsmail Kartal, takımın eksiklerini kısa sürede analiz edip yönetime sunacak ve transfer konusunda yönetim harekete geçecek.
  • İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

    Transfer konusunda da yönetimle ortak fikir birliği ile hareket edecek olan İsmail Kartal ve ekibi birlikte yeni sezonun Fenerbahçe’sini oluşturmak için adımlarını bir bir atıyor.
  • İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

    YARDIMCILARI BELLİ OLDU

    Sarı lacivertlilerin başına geçen İsmail Kartal'ın teknik kadrosu da belli oldu. 

    İşte o isimler:

    Fenerbahçe'de Teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcıları;

    Yardımcı Antrenörler

    Recep Karatepe

    Sercan Terzioğlu

    Antrenör

    Kemal Kurak

    Kaleci Antrenörü

    Haluk Kaplan 

    Performans Analiz

    Kerem Güneş

    Atletik Performans Antrenörü

    Cengiz Sirkan
  • İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

    YERLİ TEKNİK ADAMLAR ARASINDA EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINA SAHİP

    İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 3'üncü, başkan Ali Koç döneminde ise 2'nci kez göreve geldi. Gösterdiği başarılı performansla camianın beğenisini toplayan Kartal, sarı-lacivertli ekipteki 2'nci dönemini alkışlarla tamamlamıştı. 
  • İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

    Ardından büyük umutlarla göreve getirilen Jorge Jesus istenileni veremeyince yeniden İsmail Kartal'da karar kılındı. Başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç'un yeniden takımın başına getirdiği Kartal, yerli teknik adamlar içerisinde ise en yüksek puan ortalamasına sahip. 
  • İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

    Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemlerde 2.21 puan ortalaması ile zirvede yer alan tecrübeli teknik adam, 2.16 ile Mustafa Denizli ve 2.08'le Aykut Kocaman'ı geride bıraktı.
  • İsmail Kartal vakit kaybetmeden Samandıra'da

    Kartal ayrıca, sarı-lacivertli ekiple şampiyonluk yaşayan yerli teknik direktörler Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'dan (1.88) yüksek puan ortalaması ile dikkatleri çekti.

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