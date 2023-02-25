İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

- Sevilla'nın ligdeki durumu iyi değil bu Fenerbahçe'ye avantaj sağlar mı?

Bu doğru ama Sevilla'nın sezon başında birçok sakatlığı oldu ve artık Sampaoli oyun tarzına daha uygun bir takıma sahip. Ocampos'un dönüşü takım için bir artı. Ocampos, Sevilla'nın en iyisi.