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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda İspanyol takımı Sevilla ile eşleşti. İki büyük takımın karşı karşıya gelecek olması Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Peki Fenerbahçe - Sevilla eşleşmesinde futbolseverleri neler bekliyor? İspanyol gazeteciler Fenerbahçe - Sevilla karşılaşmasını Habertürk Spor'a değerlendirdi

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  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda bulunan Fenerbahçe, Rennes, AEK Larnaka ve Dinamo Kiev gibi takımlarla karşılaştı. Sarı-lacivertliler 14 puanla grubunu lider bitirerek adını direkt son 16 turuna yazdırdı.
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    Son 16 turunda İspanyol takımı Sevilla ile eşleşen Fenerbahçe'de akıllar 2007-2008 sezonundaki Şampiyonlar Ligi maçına gitti.
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    Fenerbahçe, o zamanki ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Rövanş mücadelesinde normal süre aynı skorla Sevilla'nın üstünlüğüyle tamamlanınca, karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde skorda bir değişiklik olmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi. Kaleci Volkan Demirel'in üç atışta gole izin vermediği penaltıları 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırdı.
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    Sevilla ise o günden bu güne UEFA Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonundan itibaren 3 kez üst üste olmak üzere toplamda 6 kez şampiyonluk yaşadı. İspanyol ekibi son olarak 2019/2020 sezonunda finalde Inter'i yenerek kupayı müzesine götürdü.
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    Peki İspanyol gazeteciler Fenerbahçe - Sevilla eşleşmesi hakkında neler söyledi? Avantajlı taraf kim? Sevilla takımında son durum ne? İşte İspanyol gazetecilerin Habertürk Spor'a özel eşleşme hakkındaki yorumları...
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    Pablo M. Fuentenebro (Diario AS): Sevilla'nın Avrupa Ligi'ndeki psikolojik gücünü hepimiz biliyoruz

    Sevilla şu anda sezonun en iyi döneminde ve kendi stadyumlarında çok sert ve güçlü bir kulüp. Maçta şanslar yarı yarıya ama Sevilla'nın Avrupa Ligi'ndeki psikolojik gücünü hepimiz biliyoruz. Sevilla Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid gibi oynuyor. 
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    - Sevilla'nın ligdeki durumu iyi değil bu Fenerbahçe'ye avantaj sağlar mı?

    Bu doğru ama Sevilla'nın sezon başında birçok sakatlığı oldu ve artık Sampaoli oyun tarzına daha uygun bir takıma sahip. Ocampos'un dönüşü takım için bir artı. Ocampos, Sevilla'nın en iyisi. 
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    Fenerbahçe bu yıl Avrupa'da kaybetmedi ve zorlu bir rakip olduğunu herkes biliyor. Sevilla başkanı kura çekiminden sonra uyardı: 'Fenerbahçe bizi geçmişte elemişti' dedi.
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    Àlex Calaff (Diario AS): Sevilla, Fenerbahçe'nin gücünün farkında!

    Sevilla, Fenerbahçe'nin gücünün farkında. Rekabet düzeyi yüksek bir karşılaşma olacak. Özellikle Fenerbahçe'nin iç sahada oynadıkları maçlara büyük saygı duyuyorlar çünkü Türk takımları stadyumlarında rakipleri her zaman zorluyor.
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    Sevilla için en iyi sezonlarından biri değil ama Avrupa Ligi'nde her zaman heyecan vericiler. Tabii ki, deprem felaketiyle Fenerbahçe'nin biraz dezavantajlı başladığını düşünüyorum, ancak Sevilla'nın PSV'ye karşı mücadelesine benzer bir eşitlik olacağını düşünüyorum.
  • İspanyol gazeteciler, Fenerbahçe-Sevilla eşleşmesini değerlendirdi

    - Sevilla'da Fenerbahçe'yi en çok zorlayacak oyuncu kim?

    Bence Youssef En-Nesyri en iyi oyunculardan biri. Ve şu anda formunda. Oynadığı son yedi maçta beş gol kaydetti. Fenerbahçe'yi en çok En-Nesyri'nin zorlayacağını düşünüyorum.

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