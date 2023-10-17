Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix İstanbul İçin Son Çağrı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

        İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanacak? Netflix İstanbul İçin Son Çağrı konusu ve oyuncuları...

        Türkiye'nin önde gelen oyuncuları Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun bir aranın ardından ilk kez birlikte kamera karşısına geçtiği İstanbul İçin Son Çağrı filmi için beklenen haber geldi. Büyük bir merakla beklenen filmden ilk fragman yayınlandı. İşte, İstanbul İçin Son Çağrı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman yayınlanacak sorularının cevapları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 19:17 Güncelleme: 17.10.2023 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dijital medya platformu Netflix'in yeni Türk filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın ilk fragmanı gün itibariyle paylaşıldı. Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın, senaristliğini ise Nuran Evren Şit'in üstlendiği filme dair ilk ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        2

        İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        "Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

        3

        İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI

        Beren Saat - Serin

        Kıvanç Tatlıtuğ - Mehmet

        Senan Kara - Psikolog

        4

        İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in yer aldığı İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

        5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Çocukların kavgasına aileler karıştı: Ölü ve yaralılar var
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        İsrail: Savaşın sonraki aşamasına hazırlanıyoruz
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"