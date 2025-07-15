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        Haberler Spor Futbol İstanbulspor: 1 - Hull City: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İstanbulspor: 1 - Hull City: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Championship temsilcilerinden Hull City, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:47 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:47
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        Hull City, İstanbulspor'u devirdi
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        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Kamp programı çerçevesinde İngiliz temsilcisi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla başlayan müsabakanın 45+1. dakikasında İstanbulspor, Mustafa Sol'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda daha kontrollü oyunuyla dikkat çeken Hull City, 67. dakikada Kyle Joseph ve 89. dakikada Pharrell Brown'un kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve İngiltere'den gelen Hull City taraftarları da takip etti.

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