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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor'da Hakan Yakın'dan istifa sinyali - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor'da Hakan Yakın'dan istifa sinyali

        İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunurken, "Bu senenin son maçıydı, önümüzdeki maça biraz daha zaman var. Takıma da izin vereceğiz, o arada kendi düşüncelerim olacak ve kararlarım olabilir. Ailemle görüşeceğim" diyerek istifa sinyali verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 19:07 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:07
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        Hakan Yakın'dan istifa sinyali
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        İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Yakın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşanan olaylardan dolayı son 3-4 gündür kötü zaman geçirdiklerini belirtti.

        Takımını gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Yakın, "Çok iyi şeyler yaptık ve rakibi kontrol altında tuttuk. Diğer maçlarda olduğu gibi gol atamazsan ve bir de son dakikada gol yersen tabii ki bu moral bozuyor." dedi.

        Yakın, maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını ifade ederek, "Bizim açımızdan her şeyi doğru yaptığımıza inanıyorum. Üçüncü bölgede gollerimiz eksik ve son dakikalarda gol yememiz üzücü." diye konuştu.

        "KARARLARIM OLABİLİR"

        Ligde geçen hafta kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesiyle ilgili bir soru üzerine Yakın, "30 senedir futbolun içindeyim ama böyle bir şey hiç yaşamadım. Bende de bir iz bıraktı, ailemle de çok konuştum. Bu senenin son maçıydı, önümüzdeki maça biraz daha zaman var. Takıma da izin vereceğiz, o arada kendi düşüncelerim olacak ve kararlarım olabilir. Ailemle görüşeceğim. Bizden önce MKE Ankaragücü maçında da olayların olması, bizim maçımızda olayların olması tabii ki dünya basınında negatif bir şey yansıtıyor. Bizim için de tabii ki zor ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

        Hakan Yakın, bazı maçlarda hakemlerin kararlarının kendi taraflarından yana olmadığını söyleyerek, hakemleri değerlendirmenin kendi işi olmadığını vurguladı.

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