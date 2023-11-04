İstanbulspor-Pendikspor: 2-4 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren İstanbul derbisinde Pendikspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sezonki ikinci galibiyetini alan Pendik'e üç puanı getiren golleri Erencan Yardımcı, Welinton (2) ve Thuram kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbulspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Pendikspor 4-2'lik skorla kazandı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30'da Erencan Yardımcı, 45+3 ve 60'ta Welinton ile 83'te Thuram kaydetti.
Sarı-siyahlıların golleri ise 40'ta Ndao ve 89'da Rroca'dan geldi.
Ligde ikinci galibiyetini alan Pendikspor puanını 10'a çıkarırken, İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Gökhan Barcın
İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil (Dk. 75 Imbula), Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 82 Kubilay Köylü), Loshaj, Muammer Sarıkaya (Dk. 75 Tunahan Şamdanlı), Ndao, Rroca, Jackson (Dk. 46 Mamadou), Traore (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin)
PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby (Dk. 75 Thuram), Çekiçi (Dk. 68 Vukovic, Halil Akbunar (Dk. 75 Gökcan Kaya), Erencan Yardımcı (Dk. 68 Görkem Bitin)
GOLLER: Dk. 40 Ndao, Dk. 89 Rroca (İstanbulspor) - Dk. 30 Erencan Yardımcı, Dk. 45+3 ve Dk. 60 Welinton, Dk. 83 Thuram (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Muammer Sarıkaya, Rroca (İstanbulspor) - İbrahim Akdağ, Thuram, Görkem Bitin (Pendikspor)