İşte Afrika Uluslar Kupası'nın en pahalı 11'i!
Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplarda son maçlar oynanırken turnuvanın en değerli ilk 11'i de belli oldu. İşte Afrika Uluslar Kupası'nın en pahalı 11'i...
Giriş: 30.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.12.2025 - 16:58
YEHVANN DIOUF - 9 milyon Euro
ACHRAF HAKIMI - 80 milyon Euro
EDMON TAPSOBA - 35 milyon Euro
OUSMANE DIOMANDE - 45 milyon Euro
RAYAN AIT-NOURI - 40 milyon Euro
PAPE MATAR SARR - 35 milyon euro
CARLOS BALEBA - 60 milyon Euro
BRYAN MBEUMO - 75 milyon Euro
ADEMOLA LOOKMAN - 40 milyon Euro