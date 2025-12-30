Habertürk
        İşte Afrika Uluslar Kupası'nın en pahalı 11'i!

        Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplarda son maçlar oynanırken turnuvanın en değerli ilk 11'i de belli oldu. İşte Afrika Uluslar Kupası'nın en pahalı 11'i...

        Giriş: 30.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 30.12.2025 - 16:58
        1

        YEHVANN DIOUF - 9 milyon Euro

        2

        ACHRAF HAKIMI - 80 milyon Euro

        3

        EDMON TAPSOBA - 35 milyon Euro

        4

        OUSMANE DIOMANDE - 45 milyon Euro

        5

        RAYAN AIT-NOURI - 40 milyon Euro

        6

        PAPE MATAR SARR - 35 milyon euro

        7

        CARLOS BALEBA - 60 milyon Euro

        8

        BRYAN MBEUMO - 75 milyon Euro

        9

        ADEMOLA LOOKMAN - 40 milyon Euro

        10

        OMAR MARMOUSH - 65 milyon Euro

        11

        VICTOR OSIMHEN - 75 milyon Euro

        12

        *Kadroya toplam 559 milyon Euro değer biçilirken; en pahalı oyuncu ise PSG'den Achraf Hakimi oldu.

