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Türkiye'de kripto paralarla ilgili şikayetler yüzde 8 bin 619 arttı

2021 yılında rekor üstüne rekor kuran kripto paralar, tüketicilerin şikayetlerinde de zirveye çıktı. Türkiye’de kripto para şikayetlerinde yıllık bazda yüzde 8 bin 619’lara varan artış yaşanırken, en çok yaşanan sorunlar ise şunlar olarak öne çıktı: Kripto para borsasının yükseldiğinde sistemin kapanması, transfer işlemlerinin yavaş olması ve hesap kapatma işleminin yapılamaması...

İşte en çok yapılan kripto para şikayet türleri! Haberler
HABERTURK.COM

Son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarından olan kripto paralara ilgi 2021’de zirve yaptı. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılarının gözü kulağı artık kripto parada. Özellikle Bitcoin’e yapılan yatırımlar ve çıkan haberler tüketicilerin kripto paralardan daha çok haberdar olmalarına olanak sağladı.

Bir gün önce zirve yapıp ardından yüzde 15’lik düşüşleri gördüğümüz bu yatırım aracıyla ilgili şikayetlerde de adeta patlama yaşandı. Online şikayet platformu Şikayetvar, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen kripto para borsasını ve dijital paraları inceleyerek en çok şikayet edilen konuları bir araya getirdi.

2 AYLIK ŞİKAYETLER ÖNCEKİ YILLARIN TOPLAMINI AŞTI

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4’ncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alan Türkiye’de konuyla ilgili şikayet artışı da zirve yaptı. Şikayetvar verilerine göre kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018’de 2 bin 40, 2019’da 734, 2020’de 7 bin 425 şikayet geldi.

Bu yatırım aracıyla ilgili 2019 -2020 verilerini karşılaştıran Şikayetvar’a göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikayet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020’de en çok şikayet edilen ay nisan olurken, 2021’in ikinci ve beşinci haftasında şikayetler zirve yaptı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 8619!

2021’in Şubat ayıyla 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kripto parayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 8 bin 619’a yükseldi. Verilere göre bu yatırım aracına dair geçen yıl, haftada ortalama 139 şikayet gelirken, 2021’de haftalık ortalama şikayet sayısı 1056’lara ulaştı.

2020 Şubat ayı verileriyle 2021 Şubat verileri karşılaştırıldığındaysa sektöre olan ilginin artışına ve artan şikayet sayısının yükselişine şahit oluyoruz. 2020’nin Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikayet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500’lere kadar yükseldiğini gözlemliyoruz.

KRİPTO PARALARLA İLGİLİ EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

  • Kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya firmaların engel olması,
  • Transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi,
  • Üye temsilcilerinin yatırım yapana kadar fazla ilgili davranıp zarara uğrayınca cevap vermemesi,
  • Hesap kapatma işleminin yapılamaması,
  • Sisteme giriş yapılamaması,
  • Hesabın firma tarafından sıfırlanması

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarla ilgili en çok yapılan şikayetlerden bazıları şöyle:

Aynı tutardaki işleme farklı kesintiler

“Aynı gün yaptığım alış-satış işlemlerinden yüksek komisyon ücretleri alındı. Aynı kripto para birimiyle aynı gün içinde aynı tutarda alış-satış işlemi yapıyorum. Bir işlemden 4 lira alırken diğerinden 8 lira komisyon kesiyor. Kafasına göre farklı farklı kesintiler yapılmış.”

“Mail ile çalışan destek ekibi mi olur?”

“Kripto paramı başka hesaba aktarmak istiyorum cüzdan adresi yanlış diyor. Hangi coin’de denersem deneyim hep aynı hata. Destek ekibi zaten yok. Kripto para piyasasında mail ile çalışan destek ekibi mi olur?”

“Onay kodu gelmiyor”

“Para çekim işlemim sırasında telefonuma onay kodu gelmiyor. Dolayısıyla para çekme işlemimi gerçekleştiremiyorum. Mail yazarak sorunumu ifade ettim ancak geri dönüş alamadım.”

“Para çekmedeki gecikme insanı korkutuyor”

“Kripto para alım satım uygulamasından para çek komutu verdim acil paraya ihtiyacım var ama işlem onaylanmıyor. Para yatırırken maksimum 2 dakikada işlem gerçekleşirken para çekmede böyle problem olmamalı hem güven sarsıyor hem insan korkuyor.”

“Çektiğim kripto param onaylandı olarak gözükmesine rağmen param hala yatmadı. Saatlerdir bekliyorum. Param nereye gitti nasıl bir uygulama desteğe yazdım hala cevap yok hak mı yiyorsunuz anlamadım. Alırken hemen alıyorsunuz verirken niye vermiyorsunuz?”

“Kripto paramı satamıyorum”

“Uygulamadan belli bir miktar kripto para aldım. Ancak aldığım kripto paranın üstünde hiçbir emir/engel vesaire olmamasına rağmen satamıyorum.”

“Borsa yükselince sistemi kapatıyorlar”

“Borsanın yükseldiği anda sistemlerini kapatıp işlem yapılmasını izin vermeyen firma beni çok büyük zarara uğrattı. Lütfen artık biri bunlara bir dur desin. Ben ve benim gibi birçok insan mağdur olduk!”

“Ne zaman kripto para piyasası hareketlense sistemi hemen kapatıyorsunuz. Orada tüketicilerin binlerce TL parasını riske atıyorlar. Bu sistemi kapatmaya katiyen hakkınız yok.”

“Yüklenen coinin en tepesindeyken site erişime engellenerek müdahale etmemiz engelliyor. Burada usulsüzlük açık. Konuyla ilgili desteğinizi bekliyorum.”

“10 bin dolarlık yatırımım görünmüyor”

“Hesabımdaki hiçbir kripto para gözükmüyor, hiçbir şekilde iletişime geçemedim. 10 bin dolarlık yatırımım vardı. Hiçbir şey gözükmüyor bunun sebebi nedir? Bu kadar sağlam bir sitede ilk defa böyle bir sorun yaşıyorum.”

“Kripto para alım satımı yapıyorum. Kaç defa denedim ve gözlemledim. Ben kripto parayı almadan önce hızlı hızlı artıyor, ama ne tesadüftür ki her alımdan sonra bu yükselmeler duruyor ya da hızlıca düşüyor. Bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum.”

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