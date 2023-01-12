SOL BEKE 21 YAŞ ALTI ARANIYOR

Sarı-Lacivertlilerde sol bek takviyesi de gündemde. Ancak Süper Lig'deki yabancı sınırlaması bu bölge için 21 yaş altı futbolculara rotayı yöneltiyor.

Fenerbahçe ise bu yüzden Parma forması giyen Oosterwolde, Flamengo’lu Ramon ve Valencia’da oynayan Jesus Vazquez'dan birine yönelecek.