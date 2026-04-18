İşte Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off eşleşmeleri!
Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) normal sezon sona erdi. Ligde play-off çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.
Giriş: 18 Nisan 2026 - 22:06
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 30. ve son hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı.
Normal sezonu lider tamamlayan Zorlu Koleji Samsun Basketbol, şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükseldi.
Ligde normal sezonu 2 ve 9. sıralar arasında tamamlayan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler yarı finale yükselecek.
Halkbank TKBL'de play-off çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Turgutlu Belediyespor-Yalova VİP
İstanbul Gençlikspor-Emlak Konut Gelişim
Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri-Aslan Yol Burhaniye Belediyespor
Fenerbahçe Gelişim-Mersin Gençlerbirliği
