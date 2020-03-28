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Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını tüm insanlığın hayatını olumsuz etkilemeye devam ederken, geçmişten bugüne kadar meydana gelen koronavirüs salgınları hakkında çeşitli araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

Özellikle 2002 yılında ortaya çıkan SARS salgını ile koronavirüs patent başvurularının ani bir yükseliş gösterdiğini gösteren Destek Patent tarafından hazırlanan “Koronavirüs Dünya Patent Haritası” araştırmasına göre koronavirüsle ilgili şu ana kadar en çok patent başvurusu ABD, Çin ve Güney Kore tarafından yapıldı.

İnsanları enfekte edebilecek 7 türünün bulunduğu bilinen koronavirüs salgınları özellikle 2002 yılında SARS-COV virüsünün yayılması ile dünyada büyük yankı uyandırdı.

EN ÇOK BAŞVURUYU ABD YAPTI

Tarihteki koronavirüs salgınlarına bağlı olarak yapılan patent başvurularını değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Korona virüs ile ilgili ilk patent başvurusu 30 Ekim 1972 yılında yapıldı. 2002 yılına kadar neredeyse stabil olan artışlar, 2002 yılında SARS-COV virüsü sonrası 462 adede çıktı. 2002 yılı sonrası MERS-COV virüsüne kadar ciddi artış gözlenmemişti” dedi.

MERS-COV için yapılan patentlerin SARS-COV virüsü için yapılandan daha az olduğunu belirten Yamankaradeniz, “2020 ve sonrasında patent sayılarının katlanarak artacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.

“Koronavirüs Dünya Patent Haritası” çalışmasına göre koronavirüs ile ilgili patent başvurularının yüzde 66’sı 3 ülke tarafından yapıldı. Patent başvurusu yapan ülkeler arasında 581 başvuru ile ABD ilk sırada yer alıyor. Çin 303 başvuru ile ikinci, Güney Kore ise 127 patent başvurusu ile en çok patent başvurusu yapan üçüncü ülke konumunda.

Dünyada en çok koronavirüs patent başvurusu olan dördüncü ülke ise Hollanda. Araştırmaya göre Hollanda’dan sonra 73 patent başvurusu ile Japonya geliyor. İngiltere 60, Fransa 56, Rusya 52, Tayvan 41, Almanya 38, Kanada 36, Belçika 31, İspanya 27, İtalya 26, Singapur 24, Avusturya 19, İsviçre 18 patent başvurusu ile koronavirüsle ilgili en çok çalışma yapan ülkeler olarak sıralanıyor.

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