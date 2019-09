Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 13 bugün kullanıcılarla buluşmaya başlayacak. Şirketin iPhone 11 modellerinin tanıtımıyla duyurduğu tarihe göre iOS 13 son kullanıcılar için bugünden (19 Eylül) itibaren indirilebilecek.

iOS 13’te kullanıcılar, performans iyileştirmelerinin yanısıra oyun abonelik servisi Apple Arcade, karanlık mod, yeni fotoğraflar ve haritalar uygulaması, yeni kamera denetimleri, kişiselleştirilebilen memojiler ve AirPods’da ses paylaşımı gibi yeniliklerle karşılaşacak.

Ancak şunu iOS 13’e geçmek için sabırsızlanan iPhone kullanıcılarına şunu da hatırlatmakta fayda var: Apple 30 Eylül’de, yani iOS 13’ün yayınlanmasından tam 11 gün sonra yeni bir güncelleme daha yapmaya hazırlanıyor. iOS 13, ilk güncellemesini 30 Eylül’de alacak. Yaklaşık 10 gün sonra iOS 13.1 güncellemesi çıkacak.

Aslında kullanıcılara çok büyük bir yenilik getirmeyen iOS 13’teki olası hata ve eksikliklerin iOS 13.1 sürümü ile giderilmesi planlanıyor. Bu yüzden, ‘acele etmemekte fayda var’ diyerek, Apple’ın yeni işletim sisteminin özelliklerine geçelim...

iOS 13 İLE HANGİ ÖZELLİKLER GELİYOR?

iOS 13 ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak temel özellikler ve iyileştirmeler şunlar:

Günün saatine göre otomatik olarak devreye giren yeni karanlık (koyu) mod;

Apple’ın reklam veya ek satın alma olmadan 100’den fazla oyun sunan yeni oyun aboneliği servisi Apple Arcade;

Kamerada portre ışığı denetimi;

Gün, ay ve yıllara göre derlenmiş yeni fotoğraflar uygulaması; Uygulamalara ve web sitelerine Apple ile giriş yapabilme;

Favoriler, koleksiyonlar ve 360 derece sokak deneyimi ile güncellenen yeni haritalar uygulaması;

Yerleşik olarak gelen Siri kestirmeleri;

AirPods ile ses paylaşımı (iki çift AirPods’u tek bir iPhone ile eşleştirip, ortak dinleyebilme);

AirPods’da Siri ile gelen mesajları sesli okuyabilme;

Yeni saç stilleri, baş aksesuarları, makyaj ve piercing seçenekleriyle kişiselleştirilebilen Memojiler ile Kişiler için memoji oluşturma;

Hızlı araç çubuğu ve akıllı listelerle güncellenen Anımsatıcılar uygulaması;

FaceID ile kilidi yüzde 30 daha hızlı açabilme;

Uygulamalar için verilen konum bilgilerini ayrıntılı olarak denetleyebilme;

Ekran süresi için toplu uygulama sınırları ayarlayabilme ve 30 günü kapsayan uygulama verileri;

Ebeveynler için ekran süresi özelliğini kullanarak çocuklarının aygıtlarında görünen kişileri yönetebilme;

“iPhone’umu Bul” ve “Arkadaşlarımı Bul” uygulamalarını tek bir uygulamada birleştirme;

Müzik uygulamasında eş zamanlı şarkı sözlerini açabilme;

Gündelik şarj rutininini zamanlama;

Safari’de açılan sayfalar için kapanma süresi ayarlama ve açık olan sayfaya direkt geçiş (Switch to tab);

Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth aksesuarlarını doğrudan Denetim Merkezi’nden seçebilme;

E-postalara, mesajlara ve web bağlantılarına göz atmak için içerik ön izlemesi;

Sadece Kişiler, e-posta ve Mesajlar’da kayıtlı olan numaralardan gelen aramaların çalmasına izin verip, diğer aramaları otomatik olarak sesli mesaja yönlendirerek, kullanıcıları bilinmeyen veya istenmeyen aramalardan koruma...

HANGİ MODELLER iOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK?

iOS 13 güncellemesi alabilecek iPhone modelleri şunlar: İPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE.

iPod tarafında ise iOS 13’ün yüklenebileceği tek bir model bulunuyor ve o da iPod Touch (7. Nesil).

iPAD’LER iPADOS’Yİ BEKLEYECEK

iPad kullanıcıları için ise Apple’ın yeniden tanımladığı iPadOS isimli işletim sistemi güncellemesi 30 Eylül’de sunulacak. iPadOS ise şu iPad modellerine gelecek: 12.9 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro, 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad (7. nesil),iPad (6. nesil),iPad (5. nesil),iPad mini (5. nesil),iPad mini 4, iPad Air (3. nesil),iPad Air 2.

iOS 13 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Apple, daha önceki iOS güncellemelerinde olduğu gibi iOS 13’e geçmek isteyen kullanıcılar için şu iki yolu sunuyor:

Kablosuz olarak güncelleme

Güncelleme olduğunu bildiren bir ileti alırsanız, “Şimdi Yükle”ye dokunun veya aşağıdaki adımları izleyin:

1- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

2- Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

3- İndir ve Yükle seçeneğine dokunun. iOS'in güncelleme için daha fazla alana ihtiyaç duyduğunu belirten ve bazı uygulamaları geçici olarak kaldırmanızı isteyen bir ileti görüntülenirse Sürdür'e veya Vazgeç'e dokunun.

4- Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce iOS aygıtınızı güç kaynağına takmanız gerekir ve aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.

iTunes'u kullanarak güncelleme

iOS aygıtınızda kablosuz olarak güncelleme yapamıyorsanız güncelleme işlemini güvendiğiniz bir bilgisayarda iTunes'u kullanarak da tamamlayabilirsiniz. Bilgisayarınız, güncelleyeceğiniz iOS aygıtındaki Kişisel Erişim Noktasını kullanıyorsa güncelleme işleminden önce bilgisayarınızı farklı bir Wi-Fi ya da Ethernet ağına bağlayın ve şu adımları takip edin:

1- Bilgisayarınıza iTunes'un en son sürümünü yükleyin.

2- Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın.

3- iTunes'u açın ve aygıtınızı seçin.

4- Özet'i tıklayın, ardından Güncellemeleri Denetle'yi tıklayın.

5- İndir ve Güncelle'yi tıklayın.

Otomatik güncelleme nasıl yapılır?

Yeni iOS için aygıtınızın otomatik olarak da güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Otomatik güncellemeleri etkinleştirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Otomatik Güncellemeler bölümüne gidin. Bu şekilde iOS aygıtınız otomatik olarak iOS'in en son sürümüne güncellenir.