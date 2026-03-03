Canlı
        İşte şubat ayı zam şampiyonları

        İşte şubat ayı zam şampiyonları

        Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 33,04 ile taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerde (domates, biber, salatalık, kabak gibi) gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı olarak belirlendi

        Giriş: 03.03.2026 - 10:55
        İşte şubat ayı zam şampiyonları

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerdeki fiyat artışını yüzde 21,57 ile "taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri" ve yüzde 16,67 ile "diğer sütler ve krema" kategorileri izledi.

        Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 16,42 ile tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar, yüzde 15,51 ile mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler, yüzde 15,4 ile çiğ ve tam yağlı süt, yüzde 14,7 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler yer aldı.

        - En çok hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı ucuzladı

        Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 16,64 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler, yüzde 6,79 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 5,66 ile erkek ve erkek çocuk giysileri, yüzde 5,48 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 4,64 ile diğer bilgi ve iletişim ekipmanları takip etti.

        TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

        Taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (Domates, biber, salatalık, kabak vb.) 33,04
        Taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri 21,57
        Diğer sütler ve krema 16,67
        Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar 16,42
        Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler 15,51
        Çiğ ve tam yağlı süt 15,4
        Taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler 14,7
        Yoğurt ve benzeri ürünler 14,09
        Taze turunçgiller 12,77
        Yağı alınmış süt 12,39

        Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

        Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı -32,44
        Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler -16,64
        Kadın ve kız çocuk giysileri -6,79
        Erkek ve erkek çocuk giysileri -5,66
        Bebek giysileri (0-2 yaş) -5,48
        Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları -4,64
        Elektrik -3,74
        Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı -3,69
        Kadın ayakkabıları -3,54
        Yumurtalar -3,53
