İstiklal'in tek AVM'si Denizbank'ın

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Demirören Holding'in borçları karşılığında 2022 yılı içinde Denizbank'ın mülkiyetine geçen Demirören AVM'nin yeni adı İstiklal AVM oldu. İstiklal Alışveriş Merkezi adı, 16 Kasım 2022'de tescil ettirilmiş, Türkpatent'in 31 Ocak 2023 tarihli bülteninde yayınlanmıştı

AVM'nin mülkiyeti 2022 yılında Denizbank'a geçti. İstiklal AVM ismi için Temmuz 2022'de başvuruda bulunuldu.

2011 yılında açılan İstiklal AVM, caddenin tek modern anlamdaki AVM'si. AVM'nin 19 bin metrekarelik bir alanda, 41 mağaza kapasitesi bulunuyor. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre günde ortalama 30 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Ekspres Bilgi İşlem, 2002 yılı sonunda Denizbank Grubu'na katılmıştı. Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Ekspres Yatırım ve Deniz Yatırım'ın Haziran 2016'da tamamlanan 2013 yılında birleşmesi sonucunda ortaya çıktı. 31 Aralık 2020 itibarıyla aktif büyüklüğü 22 milyon TL, özkaynak büyüklüğü ise 13 milyon TL.

GOLF ARAZİLERİ YAPILAŞMAYA AÇILDI

Demirören Grubu, Doğan Medya iştiraklerini satın almak için 2018'de Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmış, aldığı kredilere karşılık Kemerburgaz’da bulunan ve üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazileri de ipotek ettirmişti. Grup kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredilmişti. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ziraat Bankası’na ait İstanbul Kemerburgaz’daki 224 bin metrekarelik devasa araziyi yapılaşmaya açtı.

MEDYA BİNASINI DA ZİRAAT GYO'YA DEVRETMİŞTİ

Demirören Grubu, 28 Ekim 2022'de ayrıca Bağcılar'da yer alan 30 yıllık medya binasını da bir protokolle Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na devretti. Böylece 1992 yılında inşa edilen Kanal D, Hürriyet ve Milliyet'e ev sahipliği yapan medya binası proje geliştirilmek üzere Ziraat GYO'ya geçmiş oldu.