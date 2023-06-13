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İtalya'da Gedson Fernandes rüzgarı! İşte rakamlar...

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, İtalya'da transfer gündeminde yer almaya devam ediyor

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  • İtalya'da Gedson Fernandes rüzgarı! İşte rakamlar...

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