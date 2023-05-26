FA’nın bugün yayımlanan açıklamasında, şu detaylara yer verildi:

- Ivan Toney, 2017 Ağustos ile 2018 Mart arasında kendi takımına 13 kez bahis oynamıştır.

- Bu bahislerden 11’i, Newcastle’ın ana kulübü olduğu dönemde Wigan’da kiralık olarak forma giydiği maçlara karşı yapılmıştır.