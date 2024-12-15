İyi futbol ödülleri, sahiplerini buldu!

Kızlar Sahada platformunun, bu yıl onuncusunu düzenlediği İstanbul Kupası’nın ardından turnuvanın fairplay alanındaki 'en'leri ödüllerine kavuştu. RAMS PARK’ta gerçekleşen ödül törenine; Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Kadın Futbol Menajeri Sanem Helvacıköylü, Kadın Futbol Direktörü Gülfem Hocaoğlu ve Galatasaray Petrol Ofisi futbolcusu Müge Kandur katıldı.

22-23-24 Kasım tarihlerinde Beyoğlu Stadyumu’nda oynanan İstanbul Kupası’nın final maçında HDİ Sigorta Kadın Futbol Takımı ile karşılaşan Pegasus Hava Yolları turnuvanın şampiyonu; Zorlu Holding Kadın Futbol Takımı ise üçüncülüğe uzanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

2013 yılından beri cinsiyet eşitliğini sporla desteklemeyi hedefleyen Kızlar Sahada, İyi Futbol Ödül Töreni ile sahadaki dikkatleri skordan, fairplay’e çevirdi.

Turnuva boyunca gönüllülerin gözlemleriyle belirlenen “İyi Futbol Oyuncu Ödülü”nü Pegasus Hava Yolları oyuncusu Meltem Karahan Töret kazanırken, takımların birbirlerine oy vermesiyle belirlenen kategorilerde “İyi Futbol Takım Ödülü” ve “İyi Futbol Taraftar Ödülü”nü, Ortak İdealler Derneği, “İyi Futbol Antrenör Ödülü”nü Zorlu Holding antrenörü Didem İskender alırken, “En Yaratıcı Pankart Ödülü”nün sahibi ise “Kule konuşuyor: kızlar uçuşa hazır!” sloganı ile İGA İstanbul Airport oldu.

Skora ve teknik başarıya değil, dayanışma ve güçlenme hedefiyle futbolda kalıpları yıkıp, farklı bir hikâye ortaya koymayı amaçlayan ödül töreninde konuşan Kızlar Sahada Kurucu Ortağı Kiraz Öcal; “Misyonumuz, güçlenme ve farkındalık olduğu için “İyi Futbol Ödül Töreni”ni düzenledik. Özellikle, daha önce hiç stadyuma gelmemiş olan, futbol ekosistemine yabancılaştırılan kadınların, burada bizimle birlikte olması çok kıymetli. Kurumsal firmaların katılım gösterip, kadın futboluna verdiği destekler de ayrıca önem taşıyor. Katılımın ön plana çıktığı, dayanışmanın arttığı, kadınların saha içinde güçlendiği hikâyeleri ortaya çıkarmak ve farklı bir futbol kültürü oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz bu gecede, bizlere kapılarını açan Galatasaray Spor Kulübü’ne ve yanımızda olan kıymetli yönetim ekibi ve sporcularına teşekkür ederiz.” dedi.