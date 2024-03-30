İzmir Belediye Başkan Adayları kimler? 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. İzmir Belediye Başkan adayları belli oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler merak ediliyor. İzmir'de AK Parti'den Hamza Dağ, İYİ Parti'den Ümit Özlale, CHP'den Cemil Tugay yerel seçimde aday olarak belirlendi. İşte, 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi