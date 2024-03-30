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        Haberler Gündem İzmir Belediye Başkan Adayları kimler? 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

        İzmir Belediye Başkan Adayları kimler? 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

        İzmir Belediye Başkan adayları, 31 Mart yerel seçimler dolasıyla araştırılıyor. Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. İzmir'in 30 ilçesindeki Belediye Başkan adayları listesi belli oldu. Yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşlar yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Peki İzmir Belediye Başkan adayları kimler? 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 17:56 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:57
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        Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. İzmir Belediye Başkan adayları belli oldu. 31 Mart Yerel Seçimleri için partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimler merak ediliyor. İzmir'de AK Parti'den Hamza Dağ, İYİ Parti'den Ümit Özlale, CHP'den Cemil Tugay yerel seçimde aday olarak belirlendi. İşte, 2024 İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayları listesi

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        İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

        İzmir Belediye Başkan adayları listesi haberimizde yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve diğer partiler belediye seçimlerinde yer alacak İzmir ilçe ve Büyükşehir Başkan adaylarını açıkladı.

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        31 Mart'ta sandıkların kapanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından canlı seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Aliğa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Balçova Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bayındır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bayraklı Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bergama Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Beydağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bornova Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Buca Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Çeşme Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Çiğli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Dikili Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Foça Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziemir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Güzelbahçe Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Karabağlar Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Karaburun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Karşıyaka Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kemalpaşa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kınık Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kiraz Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konak Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Menderes Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Menemen Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Narlıdere Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ödemiş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Seferihisar Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Selçuk Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tire Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Torbalı Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Urla Yerel Seçim Sonuçları 2024

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