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Jandarma paylaştı! Yeni Atak büyüledi!

AA

Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Türkiye tarafından üretilen Atak savaş ve taaruz helikopteri dosta güven düşmana korku saldı

Yeni Atak J-1526 Kanuni

Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterine yeni katılan J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopteri için hazırlanan video klip, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"KARANLIĞIN ÜZERİNE GÜNEŞ GİBİ DOĞARIZ"

Jandarma Genel Komutanlığı'nın twitter hesabından, "Envanterimize yeni katılarak gücümüze güç katan, J-1526 KANUNİ kuyruk numaralı Atak helikopterimiz ile karanlığın üstüne güneş gibi doğmaya hazırız" başlığıyla yayınlanan klipte, Atak helikopterinin havadaki görüntülerine yer verildi. AA'nın haberine göre paylaşılan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.

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