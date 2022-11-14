Jeff Bezos servetinin çoğunu bağışlayacak 0:00 / 0:00

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CNN'e verdiği röportajda, 124 milyar dolarlık net servetinin çoğunu iklim değişikliğiyle mücadele eden hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Bezos verdiği röportajda, insanlığı birleştirebilecek ve sosyal, politik bölünmeleri iyileştirebilecek kurumları desteklemek istediğine vurgu yaptı.

Ayrıca röportajda kendisine eşlik eden, 2019'dan beri birlikte olduğu kız arkadaşı Lauren Sanchez de Bezos'a destek olduğunu dile getirdi.

Yapacağı bağışları ve hayır işlerini dikkatlice inceleyeceğini ve bir metodoloji oluşturacağını da söyleyen Bezos, “Hayır işlerini etkisiz bir şekilde yapmanın çok yolu var. Dolayısıyla çok dikkatli düşünmelisiniz ve ekibinizde harika insanlar olmalı” dedi.

Servetininçoğunu bağışlama gibi bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna ise “Evet, var” yanıtını veren Bezos, ayrıca bu bağışları yaşarken yapacağını da söyledi.