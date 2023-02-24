7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM KAĞITHANE'Yİ NASIL ETKİLER?

Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Kağıthane’deki binaların ortalama yüzde 73’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 20’nin hafif, yüzde 6’sının orta, yüzde 0,7’inin ağır ve yüzde 0,3’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir.

Kağıthane’de, analiz edilen toplam bina sayısı 29.103’tür. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.