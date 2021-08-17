AA

Kahveci, yazılı açıklamasında, Kamu İşveren Heyeti'nin, memur ve memur emeklilerine 2022 için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunduğunu anımsattı.

Bu teklifin, istediklerinin "yarısı bile olmadığını", bu nedenle teklifi kabul etmediklerini belirten Kahveci, kamu görevlilerinin sorunlarının temelini, maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesinin oluşturduğunu vurguladı.

"Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini, kamu görevlilerimiz ödememelidir." ifadesini kullanan Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Yapılacak teklifte, gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir."

Teklifte sözleşmeli çalışanların sorunlarının çözüleceği, 3 bin 600 ek gösterge talebinin kabul edildiği ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğinin ifade edildiğini aktaran Kahveci, olumlu karşıladıkları bu tekliflerin altının doldurularak rakamların netleşmesini talep etti.