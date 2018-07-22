Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, defans oyuncusu İbrahim Kaş ve kaleci Yavuz Aygün'ü renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Geçen sezon Göztepe forması giyen genç kaleci Yavuz Aygün ve tecrübeli defans oyuncusu İbrahim Kaş ile birer yıllık resmi sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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