Karagümrük: 3 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Fatih Karagümrük evinde konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada David Jensen (KK), 49. dakikada Ryan Mendes ve 53. dakikada Can Keleş kaydetti.
Fatih Karagümrük aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye yükseltirken, İstanbulspor ise 8 puanda son sırada kaldı.
Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, İstanbulspor sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.