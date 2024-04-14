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        Haberler Spor Futbol Karagümrük- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karagümrük- Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli oldu - Futbol Haberleri

        Karagümrük- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu

        Trendyol Süper Lig'de 32'nci hafta maçında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Zirve yarışında rakibi Galatasaray'ın iki puan gerisinde bulunan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kritik maçı kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Peki, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte, Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçında dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:30
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        Trendyol Süper Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük- Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı- lacivertliler, Karagümrük engelini aşarak üç puana uzanan taraf olmak istiyor. Futbolseverler karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. İşte, mücadelenin muhtemel 11'leri ve iki takımın son durumu...

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        FATİH KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçı 14 Nisan Pazar (bugün) 19.00'da başlayacak.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.

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        FATİH KARAGÜMRÜK- FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Emre, Eysseric, Güven, Lasagna

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Bonucci, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Zajc, Tadic, Dzeko

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        FENERBAHÇE SON DURUM

        Lig'de oynadığı 31 maçta 26 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe 82 puanla ikinci sırada yer alıyor. İsmail Kartal yönetiminde oynadığı 15 deplasman maçının 14'ünü kazanan sarı- lacivertliler 1 beraberlikle sahadan ayrıldı ve dış saha maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

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        FATİH KARAGÜMRÜK SON DURUM

        Lig'de düşme hattında 18'inci sırada bulunan Fatih Karagümrük ise 31 maçta 7 galibiyet 9 beraberlik 15 yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 30 puan topladı. Son 6 maçtır ligde kazanamayan Karagümrük Fenerbahçe karşısında sürprize imza atarak kötü seriye son vermek istiyor.

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