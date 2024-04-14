Trendyol Süper Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük- Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı- lacivertliler, Karagümrük engelini aşarak üç puana uzanan taraf olmak istiyor. Futbolseverler karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. İşte, mücadelenin muhtemel 11'leri ve iki takımın son durumu...