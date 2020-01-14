Kasımpaşa'dan bir transfer daha! Ndongala Kasımpaşa'da!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Diumerci Ndongala'yı transfer etti!

Ligin ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Kasımpaşa, devre arasındaki dördüncü transferini gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar, Belçika Ligi ekiplerinden KRC Genk'ten Dieumerci Ndongala'yı transfer etti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Belçika ligi ekiplerinden KRC Genk’in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Dieumerci Ndongala, Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

28 yaşındaki yıldız bu sezon 17 maçta forma giyerken 2 asist yaptı.

Daha önce Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat ve Tomas Brecka'yı transfer eden Kasımpaşa, Ndongala'yla birlikte dördüncü takviyesini yapmış oldu.