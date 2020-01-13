Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Doğucan Haspolat'ı transfer etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Hollanda ekiplerinden Excelsior Rotterdam'da forma giyen 19 yaşındaki Doğucan Haspolat'la 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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