Kasımpaşa'nın "ligde kalma karnesi"!

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 13. bitirerek kümede kalmayı başardı.

Ligde çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 35 puan elde etti. Bu müsabakalarda 33 kez fileleri havalandıran Kasımpaşa, kalesinde 49 gol gördü.

Sezon boyunca küme düşme hattına yakın basamaklarda bulunan Kasımpaşa, son 7 haftada topladığı 11 puan sayesinde Süper Lig'de kalmayı başardı.

İLK 3 MAÇ PUANSIZ GEÇTİ

Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'deki ilk 3 maçından puansız ayrıldı.

Ligin ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmayı 2-1 kaybetti. İkinci haftada Trabzonspor'u ağırlayan Kasımpaşa, Karadeniz temsilcisine 1-0 yenildi. Kasımpaşa'nın üçüncü haftada deplasmanda Samsunspor ile oynaması gereken karşılaşma, Avrupa müsabakaları dolayısıyla ertelendi. Sonraki maçında 4. haftadaki rakibi Gaziantep FK'yi konuk eden İstanbul ekibi, bu müsabakadan da 3-2 mağlup ayrıldı.

İKİ FARKLI TEKNİK DİREKTÖR GÖREV ALDI

Kasımpaşa, 2025-26 sezonunda iki farklı teknik adamla çalıştı.

Sezona Gürcü teknik adam Şota Arveladze yönetiminde giren lacivert-beyazlı ekip, ligdeki 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Arveladze idaresinde 13 puan toplayan Kasımpaşa, 4 Aralık 2025 tarihinde Gürcü çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

Sonrasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul temsilcisi, 45 yaşındaki çalıştırıcıyla 20 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucunda 22 puan elde etti.

Kasımpaşa'da bu sezon Emre Belözoğlu maç başına 1,10, Şota Arveladze ise 0,93 puan ortalaması elde etti.

EN İSTİKRARLISI GIANNIOTIS

Kasımpaşa'da 2025-26 sezonunda ligin en istikrarlı ismi Yunan kaleci Andreas Gianniotis oldu.

Sezon boyunca lacivert-beyazlı formayla 33 lig maçına çıkan tecrübeli file bekçisi, toplamda 2 bin 970 dakika süre aldı.

Gianniotis'i bu alanda 2 bin 720 dakika ile İzlandalı Andri Fannar Baldursson ve 2 bin 432 dakika ile Ganalı Nicholas Opoku takip etti.

EN GOLCÜSÜ BENEDYCZAK

Kasımpaşa'nın bu sezon en golcü oyuncusu Polonyalı santrfor Adrian Benedyczak oldu.

Ara transfer döneminde İtalya'nın Parma takımından kiralanan Benedyczak, çıktığı 14 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.

Polonyalı santrforu bu alanda 5 golle Senegalli Pape Habib Gueye ve 3 golle Brezilyalı Claudio Winck takip etti.

Ayrıca İstanbul ekibinde Tunuslu Mortadha Ben Ouanes, İrfan Can Kahveci ve Bosna Hersekli Haris Hajradinovic ikişer kez ağları sarsarken, kaleci Gianniotis, Kubilay Kanatsızkuş, Tunuslu Adem Arous, Malili Fousseni Diabate, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ile Gabonlu Jim Allevinah birer gol attı.

Kasımpaşa, bu sezon rakiplerinin kendi kalesine attığı gollerden de 2 kez faydalandı.

EN HIRÇINI CAFU

Kasımpaşa'da sezonun en "hırçın" futbolcusu Portekizli orta saha Cafu oldu.

Ligde çıktığı 25 maçta 6 sarı ve 2 kırmızı kart gören Cafu, takımın en hırçın oyuncusu olarak dikkati çekti. Bu futbolcuyu 6 sarı ve 1 kırmızı kartla Ben Ouanes takip etti.

Ayrıca Baldursson, sezon boyunca ligde 8 sarı kart gördü.

Kasımpaşa'da bu sezon 25 futbolcu, Süper Lig'de toplamda 83 sarı ve 7 kırmızı kartla cezalandırıldı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Kasımpaşa'da Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda forma giyen futbolcuların performansı şöyle: