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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa, yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa, yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maç öncesi Kasımpaşa'da hedef galibiyet... Ligde çıktığı 12 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 18 puanla haftaya 8. sırada girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 16:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:48
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

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        Ligde çıktığı 12 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 18 puanla haftaya 8. sırada girdi. Konya temsilcisi ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 10 puan elde etti. Yeşil-beyazlı ekip, ligde 16. sırada bulunuyor.

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