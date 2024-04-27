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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşalı Aytaç Kara'dan 13. gol! - Kasımpaşa Haberleri

        Aytaç Kara'dan 13. gol!

        Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Aytaç Kara, lacivert-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de 13 gole ulaştı. 31 yaşındaki oyuncu, gol krallığı listesinde de en golcü Türk oyuncu konumuna yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:11 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:16
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        En golcü Türk Aytaç Kara!
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        Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.

        Karşılaşmada lacivert-beyazlıların ilk golünü 3. dakikada Aytaç Kara kaydetti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu golle birlikte Kasımpaşa formasıyla çıktığı 34 maçta 13 gole ulaştı. Aytaç, bu istatistikle birlikte Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu konumuna da yükseldi.

        Bu sezon gol krallığı listesinde Aytaç Kara’nın ardından en çok gol atan Türk futbolcular arasında 12 golle Kerem Aktürkoğlu, 11 golle İrfan Can Kahveci, 10 golle de Semih Kılıçsoy yer alıyor.

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        Aytaç Kara’nın, lacivert-beyazlı formayla ligde 4 de asisti bulunuyor.

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