Son raporlarda öne çıkan korsan oyunların ötesine geçen Kaspersky araştırmacıları, saldırganların RenEngine’i dağıtmak amacıyla aralarında CorelDRAW gibi grafik düzenleme yazılımlarının da bulunduğu korsan yazılımlar sunan onlarca web sitesi oluşturduğunu belirledi. Bu durum, saldırı yüzeyinin yalnızca oyuncu topluluğuyla sınırlı kalmadığını; lisanssız yazılım arayan tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde genişlediğini ortaya koyuyor.

Siber güvenlik şirketi, Rusya, Brezilya, Türkiye, İspanya ve Almanya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde olay kaydetti. Dağıtım modeli, hedefli operasyonlardan ziyade fırsatçı saldırı yaklaşımına işaret ediyor.

"YALNIZCA KORSAN OYUNLARLA SINIRLI DEĞİL"

Kaspersky’nin RenEngine’i ilk tespit ettiği dönemde söz konusu zararlı yazılım, Lumma Stealer adlı bilgi hırsızını dağıtıyordu. Güncel saldırılarda ise nihai yük olarak ACR Stealer’ın dağıtıldığı, bazı enfeksiyon zincirlerinde ise Vidar Stealer’ın da yer aldığı gözlemlendi.

Kampanya, Ren’Py görsel roman motoru üzerine inşa edilmiş oyunların değiştirilmiş sürümlerini istismar ediyor. Kullanıcılar enfekte yükleyicileri çalıştırdığında, arka planda kötü amaçlı komut dosyaları yürütülürken sahte bir yükleme ekranı görüntüleniyor. Bu komut dosyaları, sanal ortam (sandbox) tespit yetenekleri sahip. Süreçte, modüler bir kötü amaçlı yazılım dağıtım aracı olan HijackLoader kullanılıyor.