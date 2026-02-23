Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.059,92 %0,90
        DOLAR 43,8342 %-0,01
        EURO 51,7101 %0,06
        GRAM ALTIN 7.263,73 %1,12
        FAİZ 36,15 %-0,39
        GÜMÜŞ GRAM 122,16 %2,50
        BITCOIN 66.334,00 %-1,85
        GBP/TRY 59,1829 %0,09
        EUR/USD 1,1788 %0,03
        BRENT 71,29 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 11.876,21 %1,12
        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Kaspersky, korsan oyunlar ve yazılımlar üzerinden dağıtılan RenEngine yükleyicisini tespit etti - Teknoloji Haberleri

        Korsan oyunlar ve yazılımlar üzerinden dağıtılan RenEngine yükleyicisini tespit edildi

        Kaspersky Tehdit Araştırma ekibi, son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken bir kötü amaçlı yazılım yükleyicisi olan RenEngine'e ilişkin analizini yayımladı. Kaspersky, RenEngine örneklerini ilk olarak Mart 2025'te tespit ettiğini ve o tarihten itibaren güvenlik çözümlerinin kullanıcıları bu tehdide karşı koruduğunu açıkladı.

        Giriş: 23.02.2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korsan oyunlardaki siber tehdit

        Son raporlarda öne çıkan korsan oyunların ötesine geçen Kaspersky araştırmacıları, saldırganların RenEngine’i dağıtmak amacıyla aralarında CorelDRAW gibi grafik düzenleme yazılımlarının da bulunduğu korsan yazılımlar sunan onlarca web sitesi oluşturduğunu belirledi. Bu durum, saldırı yüzeyinin yalnızca oyuncu topluluğuyla sınırlı kalmadığını; lisanssız yazılım arayan tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde genişlediğini ortaya koyuyor.

        Siber güvenlik şirketi, Rusya, Brezilya, Türkiye, İspanya ve Almanya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde olay kaydetti. Dağıtım modeli, hedefli operasyonlardan ziyade fırsatçı saldırı yaklaşımına işaret ediyor.

        "YALNIZCA KORSAN OYUNLARLA SINIRLI DEĞİL"

        Kaspersky’nin RenEngine’i ilk tespit ettiği dönemde söz konusu zararlı yazılım, Lumma Stealer adlı bilgi hırsızını dağıtıyordu. Güncel saldırılarda ise nihai yük olarak ACR Stealer’ın dağıtıldığı, bazı enfeksiyon zincirlerinde ise Vidar Stealer’ın da yer aldığı gözlemlendi.

        Kampanya, Ren’Py görsel roman motoru üzerine inşa edilmiş oyunların değiştirilmiş sürümlerini istismar ediyor. Kullanıcılar enfekte yükleyicileri çalıştırdığında, arka planda kötü amaçlı komut dosyaları yürütülürken sahte bir yükleme ekranı görüntüleniyor. Bu komut dosyaları, sanal ortam (sandbox) tespit yetenekleri sahip. Süreçte, modüler bir kötü amaçlı yazılım dağıtım aracı olan HijackLoader kullanılıyor.

        Kaspersky Tehdit Araştırmaları Kıdemli Zararlı Yazılım Analisti Pavel Sinenko, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Bu tehdit sadece korsan oyunlarla sınırlı değil; saldırganlar aynı teknikle crack'li verimlilik yazılımlarını da hedef alıyor. Bu da potansiyel kurban havuzunu ciddi ölçüde büyütüyor. Oyun arşiv formatları motorlara ve oyunun adına göre değişiklik gösterir. Eğer bir motor kendi kaynaklarının bütünlüğünü kontrol etmiyorsa, saldırganlar 'oynat' butonuna bastığınız anda devreye girecek zararlı yazılımları sisteme kolayca yerleştirebilir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çatalca'da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü

        Çatalca'da sürekli alkol aldığı iddia edilen S. Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra durakta gördüğü eşi Ürkmez'i silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alın...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları