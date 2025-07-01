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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor 940 milyon TL harcayacak - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor 940 milyon TL harcayacak

        Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 2025-2026 sezonunda toplam 940 milyon 370 bin 334 TL harcayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:43
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        Kayserispor 940 milyon TL harcayacak
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2024 Sezonu Süper Lig takım harcama Limitlerini belirledi.

        Buna göre, yeni sezon için en çok harcama limiti Galatasaray’a verilirken en az limit ise Antalyaspor'a verildi. Kayserispor, en yüksek harcama limitine sahip 8. takım konumunda yer aldı. En çok harcama limiti alan Galatasaray için 6 milyar 137 milyon 773 bin TL belirlenirken, Kayserispor için ise 940 milyon 370 bin TL harcama limiti belirlendi.

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