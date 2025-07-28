Kayserispor’un eski yönetimine 69 milyon TL’lik vergi haczi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 2020 yılında ana para ve faizi ile biriken toplam 69 milyon TL’lik vergi borcu olduğu gerekçesiyle o dönemki başkan ve yöneticilere haciz geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpte söz konusu dönemde görev yapan kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve 16 yönetim kurulu üyesinin banka hesapları ile taşınır ve taşınmaz mallarına Mimarsan Vergi Dairesi tarafından haciz ve bloke konulduğu öğrenildi.