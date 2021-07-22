Emekli maaşları ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? Dün ki Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlarla birlikte bu sorunun cevabı araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YENİDEN Mİ GELCEK?

KÇÖ ile iligli herhangi yeni bir karar alınmadı. Dolayısıyla KÇÖ 31 Haziran itibariyle sona eren KÇÖ yani Kısa Çalışma Ödeneği yeniden getirilmeyecek.

Bununla birlikte pandemi koşullarının ağırlaşması halinde KÇÖ yeniden gündeme gelebilir. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyot.