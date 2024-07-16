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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız, Juventus'un yeni 10 numarası olacak! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız, Juventus'un yeni 10 numarası olacak!

        İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, yeni hocası Thiago Motta'nın planlarında önemli yer tutuyor. Çizme basını, 19 yaşındaki milli yıldızın siyah-beyazlılarla sözleşme yenileyeceğini ve yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:11
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        A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız, formasını giydiği Juventus'un yeni sezonda en önemli kozlarından biri olacak.

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        Juventus'un, doping yaptığı gerekçesiyle ceza alan Paul Pogba'dan boşalacak 10 numaralı formayı da Kenan Yıldız'a vermeyi planladığı ifade edildi.

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        İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 19 yaşındaki yıldız, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

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        KENAN'A YENİ SÖZLEŞME

        Haberde ayrıca, Juventus yönetiminin Kenan Yıldız'la yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

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        Milli futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatma planları yapan Torino ekibi, Kenan'ın ücretinde de ciddi bir iyileştirme yapacak.

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        Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre alan milli futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takımız ile EURO 2024'te boy gösteren Kenan Yıldız skor katkısı verememişti.

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