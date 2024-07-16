Kenan Yıldız, Juventus'un yeni 10 numarası olacak!
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, yeni hocası Thiago Motta'nın planlarında önemli yer tutuyor. Çizme basını, 19 yaşındaki milli yıldızın siyah-beyazlılarla sözleşme yenileyeceğini ve yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini yazdı.
A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız, formasını giydiği Juventus'un yeni sezonda en önemli kozlarından biri olacak.
Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın oyun planında ana rollerden birini Kenan'a vereceği öğrenildi.
Juventus'un, doping yaptığı gerekçesiyle ceza alan Paul Pogba'dan boşalacak 10 numaralı formayı da Kenan Yıldız'a vermeyi planladığı ifade edildi.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 19 yaşındaki yıldız, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.
KENAN'A YENİ SÖZLEŞME
Haberde ayrıca, Juventus yönetiminin Kenan Yıldız'la yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Milli futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatma planları yapan Torino ekibi, Kenan'ın ücretinde de ciddi bir iyileştirme yapacak.