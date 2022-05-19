THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Anadolu Efes, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Mücadeleyi kazandıran sayı ise Vasilije Micic'ten geldi.

Bitime 19,5 saniye kala Olympiakos 74-74'lük eşitliği yakalarken son hücumda topu Micic aldı. Son saniyede üç sayılık atışını kullanan Sırp yıldız isabeti buldu ve Anadolu Efes'i finale yükseltti.

Maç boyunca hücumda isabet bulmakta zorlanan Micic, doğup büyüdüğü şehir Belgrad'da takımını finale çıkardı ve ardından büyük sevinç yaşadı. Mücadelenin ardından açıklamalar yapan yıldız basketbolcu şunları söyledi:

"Bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Pire'de son saniyelerde erken şut kullanmış ve kaçırmıştım. Bugün ise; bu şut girdi. Shane, bugün bizi oyunda tuttu."