        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi: Skandal bir karar!

        Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem tepkisi: Skandal bir karar!

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimine tepki gösteren Aktürkoğlu, "Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri" şeklinde konuştu.

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 23:29 Güncelleme:
        "Skandal bir karar!"

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

        "SKANDAL BİR KARAR"

        Karşılaşma ve sonuçla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu "Bugün bu konuşmayı yapmak istemezdim. Bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Bugün olmadı. Bunun özeleştirisini yapmamız lazım. 3 oldu galiba, kaç oldu bilmiyorum son dakikalarda puan kayıplarımız. Son dakikalarda verilen faulün hiçbir açıklaması yok. Ceza sahası içinde kalecinin dokunulmazlığı var ama ceza sahası dışında kendisini yere atıyor ve topu eline alıyor. Skandal bir karar! Ondan sonra hatalar zinciri." dedi.

        "TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

        Kerem Aktürkoğlu ayrıca "Biz özeleştirimizi yapıyoruz. Diyecek kelimelerimiz yok. Taraftarımıza böyle bir akşam yaşattığımız için üzgünüz. Taraftarımızdan özür dileriz. Sezon daha bitmedi ama çok zor. Bazı şeyler sadece bizim elimizde değil. Son dakikalarda yemememiz gereken bir gol ama hataların da bu şekilde bariz yapılmaması gerekiyor. Diyecek bir şey yok. Taraftarımız haklarını helal etsin." ifadelerini kullandı.

        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        Kadıköy'de büyük yıkım!
        8 yıllık seri bitti!
        8 yıllık seri bitti!
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        A101, CarrefourSA’yı satın alıyor
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        EuroLeague'de Türk finali: F.Bahçe-G.Saray!
        Cinayet davasında karar açıklandı
        Cinayet davasında karar açıklandı
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Tedavisi bulunamayan hastalık!"
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar edilmemelidir"
        "Karşı tarafın medya oyunlarına itibar edilmemelidir"
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti