Beşiktaş Dergisine verdiği röportajda: Kendisini, "Neşeli, hayattan keyif almayı bilen, iletişime açık bir insanım" sözleriyle tarif eden Georges Kevin N'Koudou, hem sezonun ilk devresini değerlendirdi hem de hedeflerini duyurdu.

İşte satır başları:

"Sezon başlangıcında zorlandık ama sonrasında buna çabuk reaksiyon gösterip iyi bir seri yakaladık. İkinci yarıya sağlam bir giriş yapmalı ve daha güçlü bir şekilde zirveye ilerlemeliyiz."

"Abdullah Avcı, oyun felsefesi çok sağlam olan bir teknik direktör ve buna bağlı olarak oyunla ilgili inandığı ilkeler var. Bunları bizlere aktarma ve öğretme konusunda da oldukça deneyimli ve aynı zamanda etkili yöntemleri var. Onunla çalışırken çok şey öğreniyor ve bundan zevk alıyorum."

"Fenerbahçe maçında hakem formamın çekildiğini çok iyi bir açıdan çok net görüyor, televizyondan izlerken gördüm, fark ettim. Hakemin atladığını farz edelim, VAR'daki hakemler neden uyarmıyor? Bu daha da ilginç."

"Babamın Portekiz vatandaşlığı olduğu için Portekiz Milli Takımı söylentileri çıktı ancak benim hayalim Fransa Milli Takımı'nın formasını giymek. Beşiktaş'ta başarılı olursam rüyam gerçeğe dönüşebilir."