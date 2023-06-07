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Kim Min-Jae transferinde sona gelindi: İşte bonservisi...

İtalya Serie A'da Napoli forması ile harika bir sezon geçiren ve şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae'nin İngiliz devine transferi tamamlanmak üzere. İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Güney Koreli stoper için ödeyeceği bonservis bedeli de netleşti. İşte detaylar...

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  • Kim Min-Jae transferinde sona gelindi: İşte bonservisi...

    Napoli'nin Seria'da 33 yıl aradan sonra elde ettiği şampiyonlukta kilit rollerden birini oynayan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin takımından ayrılmasına çok az bir süre kaldı. 
  • Kim Min-Jae transferinde sona gelindi: İşte bonservisi...

    İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli ile gösterdiği olağanüstü performans ile hem ligi kazanan hem de ligin en iyi savunmacısı ödülüne layık görülen Min-Jae, Manchester United'a transfer oluyor.
  • Kim Min-Jae transferinde sona gelindi: İşte bonservisi...

    Güney Koreli stoperin sözleşmesinde Temmuz ayının ilk 15 gününde 48 milyon Euro'ya serbest kalır maddesinden yararlanacağı iddia edilen Manchester United'ın transferi de açıklaması Temmuz başını bulacak.
  • Kim Min-Jae transferinde sona gelindi: İşte bonservisi...

    Bu sezon İtalyan temsilcisiyle tam 45 resmi maça çıkan 26 yaşındaki stoper takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
  • Kim Min-Jae transferinde sona gelindi: İşte bonservisi...

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