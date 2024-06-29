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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor, Ahmet Oğuz'u transfer etti - Futbol Haberleri

        Kocaelispor, Ahmet Oğuz'u transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 29.06.2024 - 16:38
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        Kocaelispor imzayı attırdı
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        Yeni sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ahmet Oğuz'u renklerine bağladı. Kocaeli temsilcisi, son olarak Konyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Recep Durul ile Teknik Asbaşkan Osman Çakır katıldı.

        İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Oğuz, "Bu köklü camianın bir ferdi olmak beni çok mutlu ediyor. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu iyi biliyoruz ve bunun için son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Hep birlikte sezon sonu o kupayı bu şehre getireceğiz" dedi.

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