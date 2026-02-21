Canlı
        Kocaelispor'da Selçuk İnan: Çok fazla bireysel hata yaptık - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelispor'da Selçuk İnan: Çok fazla bireysel hata yaptık

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Aslında kafamızdaki plan tuttu tutacak derken oyuna biraz tutuk başladık. Çok fazla bireysel hata vardı, çok basit top kayıpları yaptık" dedi.

        Giriş: 21.02.2026 - 00:12 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:12
        "Çok fazla bireysel hata yaptık"
        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor’u iyi analiz ederek maça uygun bir kadro ile sahaya çıktıklarını ancak sonucun diledikleri gibi olmadığını kaydeden İnan, "Rizespor zor bir deplasman, iyi oyuncuları olan bir takım, bunu biliyorduk. Aslında hazırlıklarımız da hep bu yönde oldu. Rizespor’un güçlü taraflarını, zaaflarını çalıştık bütün hafta boyunca. Rizespor gerçekten geçişlerde güçlü bir takım ve de kenarlardan geldiklerinde oldukça etkili bir takım. Ona göre bir kadro sürdük sahaya. Aslında kafamızdaki plan tuttu tutacak derken oyuna biraz tutuk başladık. Çok fazla bireysel hata vardı, çok basit top kayıpları yaptık ve o çalışmış olduğumuz yerden geçişten yapmış olduğumuz bir top kaybıyla da gol yedik. Oyunu tekrar lehimize çevirdik, oyun bizde, pozisyonlar ürettik, golü atabilecek pozisyonlar da bulduk ancak golü bulamayınca ikinci yarı yan toptan yemiş olduğumuz bir gol ve sonrasında istemediğimiz bir sonuç oldu. Bu yüzden de üzgünüz" diye konuştu.

