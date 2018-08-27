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Konutta ve faizde büyük kampanya! Yarın başlıyor

Gayrimenkul sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da desteğini alarak yeni bir kampanya başlatıyor. Yarın başlayacak ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyada konut fiyatlarında yüzde 10 ile 20 arasında indirime gidilmesi planlanıyor. Yüzde 2’yi aşan konut kredi faizlerinin 120 ayda 0.98’e çekilmesi, yüzde 20 olan peşinat oranının da yarı yarıya düşmesi bekleniyor

27.08.2018 - 07:41 | Güncelleme:

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, gayrimenkul sektörü temsilcileri stok konutları eritmek ve pazarı hareketlendirmek için düğmeye bastı. Sektörün tüm paydaşları bir araya geldi ve yeni bir kampanya hazırlandı. Yarın detayları açıklanacak kampanyaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destek veriyor. Emlak Konut GYO ile sektörün 3 çatı derneği Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyesi onlarca firma ve proje kampanyaya dahil olacak.

BAKAN AÇIKLAYACAK

Vatandaşın konut almadaki en büyük engelinin yüzde 2’yi aşan faiz oranları olduğu belirtiliyor. Firmalar bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98’e çekmeyi planlıyor. Diğer bir önemli hamle de indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 ile 20 arasında indirim yapacak. Yüzde 20 olan peşinat oranın da yüzde 10’a çekilmesi kalan farkın ara ödemeler şeklinde alınması da planlanıyor. 2 ay sürecek kampanyayla hedeflenen, dolar ya da altından gelir sağlayan, yastık altı birikimi olan vatandaşı gayrimenkul pazarına yönlendirmek. Kampanya ile ilgili tüm detaylar ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sektör temsilcilerinin katılacağı toplantıda yarın açıklanacak.

Gayrimenkul sektörünü temsil eden 3 çatı derneği KONUTDER, GYODER VE İNDER, 15-Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında da bir kampanya yapmıştı. Kamu bankaları öncülüğünde faiz yüzde 0.98’e çekilince gayrimenkul sektörü temsilcileri peşin alımda yüzde 20 indirim yapacaklarını açıklamıştı. Peşinat da yüzde 5’e çekilmişti. 100’den fazla firmanın katıldığı kampanya konut pazarında hareketlilik yarattı. Toplam 8 milyarlık bir satış hacmi oluşunca kampanya 30 Haziran’a uzatılmıştı. Ancak o kampanyada bankalar faiz desteği sunmuştu. Bu kampanyada ise hem faiz hem indirim firmalarca yapılacak.

Emlak Bank beklentisi

2001’de bankacılık yapma yetkisi sonlandırılan Emlak Bankası, 17 yıl aradan sonra faaliyete geçti. Yeni adı Emlak Bank olan kurumun hem gayrimenkul pazarı hem de vatandaş için önemli adımlar atması bekleniyor. Geçen haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkul firmalarından stok bilgisi istemişti. Bu stokların erimesi ve nakit akışı sağlanması için her iki bakanlık çalışıyor. Kurulacak bir fon üzerinden bu konutların sermaye piyasasına kazandırılması gündemde. Diğer bir beklenti ise Emlak Bank’ın belli iskontolarla firmaların stoklarını alıp, bunları vatandaşa uygun koşullarla satması. Bakanlıktan diğer bir beklenti ise ilk evini alacak vatandaşa teşvikler sunulması.

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